Indicador i-Regr H L. Canal de Regressão através dos Máximas e Mínimas dos preços (High/Low) - indicador para MetaTrader 4
- 1671
Quero agradecer o autor do indicador i-Regr para um desempenho sensacional. Eu coloco a modificação do mesmo.
As linhas verdes são as linhas de regressão: a superior é desenhada pelas máximas dos preços, a inferior - pelas mínimas dos preços.
Este indicador redesenha com a chegada de uma nova barra.
Regressão Linear...
Regressão quadrática....
