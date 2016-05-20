CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador i-Regr H L. Canal de Regressão através dos Máximas e Mínimas dos preços (High/Low) - indicador para MetaTrader 4

Alexei Kharchenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1671
Avaliação:
(8)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Quero agradecer o autor do indicador i-Regr para um desempenho sensacional. Eu coloco a modificação do mesmo.

As linhas verdes são as linhas de regressão: a superior é desenhada pelas máximas dos preços, a inferior - pelas mínimas dos preços.

Este indicador redesenha com a chegada de uma nova barra.

Regressão Linear...

Regressão quadrática....

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8436

Cliente Http Cliente Http

Funciona com servidores http...

Indicadores de Tendência Indicadores de Tendência

Um pequeno conjunto de indicadores de tendência.

Previsão das Variações dos Preços Previsão das Variações dos Preços

O indicador mostra faixa do preço da próxima barra.

Scripts do "Trading Chaos" Scripts do "Trading Chaos"

A determinação da direção de uma barra e tendência.