Quero agradecer o autor do indicador i-Regr para um desempenho sensacional. Eu coloco a modificação do mesmo.

As linhas verdes são as linhas de regressão: a superior é desenhada pelas máximas dos preços, a inferior - pelas mínimas dos preços.

Este indicador redesenha com a chegada de uma nova barra.

Regressão Linear...

Regressão quadrática....