CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Советник e-Regr и индикатор i-Regr - эксперт для MetaTrader 4

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
30396
Рейтинг:
(65)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Канал Регрессии (Regression Channel)

Линейный Канал Регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудалённый сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии.

Линейный Канал Регрессии


Канал квадратичной (параболической) регрессии


Канал кубической регрессии

Настройки индикатора i-Regr

Степень многочлена: 1- линейный; 2 - параболический; 3 - кубический





Эксперт e-Regr, основанный на индикаторе Канала Регрессии

Если цена ниже нижней линии, Buy.
Если цена выше верхней линии, Sell.

TakeProfit по средней линии.
StopLoss = 0, но вы можете установить и StopLoss
Защита тренда: Если свеча D1 (за предыдущий день) больше 150 пипсов, – запрет торговли и закрытие всех открытых позиций.


Настройка советника e-Regr


Предупреждение: советник e-Regr не настраивался и не оптимизировался.



Kwan Kwan

Работа этого индикатора для торговле на форекс в принципе понятна из картинки.

Kuskus Starlight Kuskus Starlight

Индикатор Kuskus Starlight. Не совсем понятно, что автор пытался сделать с индикатором.

MartingailExpert_v1.0 MartingailExpert_v1.0

без описания

Индикатор свечных комбинаций.( Японские свечи) Индикатор свечных комбинаций.( Японские свечи)

Указывает на свечные комбинации с помощью "wingdings".