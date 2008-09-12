Ставь лайки и следи за новостями
Советник e-Regr и индикатор i-Regr - эксперт для MetaTrader 4
- 30396
Канал Регрессии (Regression Channel)
Линейный Канал Регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудалённый сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии.
Линейный Канал Регрессии
Канал квадратичной (параболической) регрессии
Канал кубической регрессии
Настройки индикатора i-Regr
Степень многочлена: 1- линейный; 2 - параболический; 3 - кубический
Эксперт e-Regr, основанный на индикаторе Канала Регрессии
Если цена ниже нижней линии, Buy.
Если цена выше верхней линии, Sell.
TakeProfit
по средней линии.
StopLoss = 0, но вы можете установить и StopLoss
Защита тренда: Если свеча D1 (за предыдущий день) больше 150 пипсов, – запрет торговли и закрытие всех открытых позиций.
Настройка советника e-Regr
Предупреждение: советник e-Regr не настраивался и не оптимизировался.
