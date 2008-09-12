Канал Регрессии (Regression Channel)

Линейный Канал Регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудалённый сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии.



Линейный Канал Регрессии



Канал квадратичной (параболической) регрессии





Канал кубической регрессии

Настройки индикатора i-Regr



Степень многочлена: 1- линейный; 2 - параболический; 3 - кубический













Эксперт e-Regr, основанный на индикаторе Канала Регрессии



Если цена ниже нижней линии, Buy.

Если цена выше верхней линии, Sell.

TakeProfit по средней линии.

StopLoss = 0, но вы можете установить и StopLoss

Защита тренда: Если свеча D1 (за предыдущий день) больше 150 пипсов, – запрет торговли и закрытие всех открытых позиций.





Настройка советника e-Regr



Предупреждение: советник e-Regr не настраивался и не оптимизировался.







