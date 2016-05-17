CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicadores de tendencia - indicador para MetaTrader 4

Victor Nikolaev | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1627
Ranking:
(7)
Publicado:
No puedo dar el enlace a la idea. Simplemente lo he visto en uno de los foros.

He intentado desarrollar un poco la idea. Y otra vez, una parte de los indicadores son las variaciones con WPR.

Indicadores de tendencia

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8433

