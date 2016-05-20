CodeBaseSeções
Indicador Daily Open-SR (Dosr) - indicador para MetaTrader 4

Uma técnica de negociação com base no suporte/resistência que são determinados na abertura diária.

Parâmetros de Entrada:

extern color   ResistanceColor=Red;
extern color   SupportColor   =Blue;
extern color   TodayOpenColor =Green;

Dosr

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8428

