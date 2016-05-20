Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador Daily Open-SR (Dosr) - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 977
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Uma técnica de negociação com base no suporte/resistência que são determinados na abertura diária.
Parâmetros de Entrada:
extern color ResistanceColor=Red; extern color SupportColor =Blue; extern color TodayOpenColor =Green;
Dosr
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8428
