Индикаторы

Daily Open-SR (Dosr) - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Техника торговли по поддержке/сопротивлению, определенным при дневном открытии.

Входные параметры:

extern color   ResistanceColor=Red;
extern color   SupportColor   =Blue;
extern color   TodayOpenColor =Yellow;

Dosr

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8428

