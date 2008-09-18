Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Daily Open-SR (Dosr) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9179
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Техника торговли по поддержке/сопротивлению, определенным при дневном открытии.
Входные параметры:
extern color ResistanceColor=Red; extern color SupportColor =Blue; extern color TodayOpenColor =Yellow;
Dosr
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8428
i_EF_distance
Мувингоподобная реализация неизвестно чего.V-TBv6
Индикатор V-TBv6. Рисует стрелочки на покупку и продажу.
Трендовые индикаторы
Небольшое семейство трендовых индикаторов.Вариации на тему WPR
Небольшое семейство индикаторов