Daily Open-SR (Dosr) - Indikator für den MetaTrader 4
Eine Handelsstrategie die auf Widerstands- und Unterstützungslinien basiert, die zum Anfang eines Tages ermittelt werden.
Eingabeparameter
extern color ResistanceColor=Red; extern color SupportColor =Blue; extern color TodayOpenColor =Yellow;
Dosr
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8428
i_EF_distance
Indikator i_EF_distance.V-TBv6
Indikator V-TBv6. Er zeichnet Kauf- und Verkaufs-Pfeile.
SMI_Correct-1
Ein weiterer SMI Indikator. Auf der Basis des Buches "Momentum, Direction and Divergence" by W. Blau.Indikator of Tickly Price Changing
Die Preisänderung wird mit jedem neuen Tick angezeigt.