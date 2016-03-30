CodeBaseKategorien
Daily Open-SR (Dosr) - Indikator für den MetaTrader 4

DOSR.mq4
Eine Handelsstrategie die auf Widerstands- und Unterstützungslinien basiert, die zum Anfang eines Tages ermittelt werden.

Eingabeparameter

extern color   ResistanceColor=Red;
extern color   SupportColor   =Blue;
extern color   TodayOpenColor =Yellow;

Dosr

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8428

