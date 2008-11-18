代码库部分
Daily Open-SR (Dosr) - MetaTrader 4脚本

在指定开仓中根据支撑/阻力交易.

输入参量:

extern color   ResistanceColor=Red;
extern color   SupportColor   =Blue;
extern color   TodayOpenColor =Yellow;

Dosr

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8428

