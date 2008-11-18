请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Daily Open-SR (Dosr) - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 10522
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在指定开仓中根据支撑/阻力交易.
输入参量:
extern color ResistanceColor=Red; extern color SupportColor =Blue; extern color TodayOpenColor =Yellow;
Dosr
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8428
DayOfWeek
指标 DayOfWeek.Xaos Patterns Explorer
指标 Xaos Patterns Explorer.
Trend RDS
这个智能交易明确了特定时间的趋势，随后转向相反方向。DoubleCCI_Woodies
带有颜色趋势柱的两条 CCI。