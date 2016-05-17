CodeBaseSecciones
Indicadores

i_EF_distance - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
878
Ranking:
(5)
Publicado:
Indicador i_EF_distance. Implementación tipo MA de algo.

Parámetros de entrada:

extern int Length=10;
extern double Power=2;

i_EF_distance

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8427

