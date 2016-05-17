Mira cómo descargar robots gratis
i_EF_distance - indicador para MetaTrader 4
Indicador i_EF_distance. Implementación tipo MA de algo.
Parámetros de entrada:
extern int Length=10; extern double Power=2;
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8427
