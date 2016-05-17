CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicador Raznost2 - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1079
Ranking:
(5)
Publicado:
Raznost2.mq4 (2.29 KB) ver
El indicador muestra la diferencia entre el precio de apertura de la última barra y el precio de cierre de la barra anterior.

Esta versión del indicador es la mejora del indicador Raznost( https://www.mql5.com/ru/code/8375 ), porque el cambio de las indicaciones del indicador ocurría sólo después del cambio entre los períodos del gráfico. Ahora este fecto ha sido corregido.

Raznost2

Raznost2

