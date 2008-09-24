CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор Raznost2 - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
6087
(5)
Индикатор указывает на разность цены открытия последнего бара с ценой закрытия предедущего.

Данная версия индикатора являеться доработкой индикатора Raznost( https://www.mql5.com/ru/code/8375 ), так как изменение показаний индикатора происходило толь после переключения между периодами графика, в этой версии этот недостаток исправлен.

Raznost2

