Индикатор указывает на разность цены открытия последнего бара с ценой закрытия предедущего.

Данная версия индикатора являеться доработкой индикатора Raznost( https://www.mql5.com/ru/code/8375 ), так как изменение показаний индикатора происходило толь после переключения между периодами графика, в этой версии этот недостаток исправлен.

