Indicador Raznost2 - indicador para MetaTrader 4
O indicador mostra a diferença entre o preço de abertura da última barra e o preço de fechamento da barra anterior.
Esta versão do indicador é um adaptação do indicador Raznost (https://www.mql5.com/en/code/8375 ), onde as mudanças em suas indicações ocorrem somente após a ligação entre os períodos do gráfico, essa desvantagem é corrigida nesta versão.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8421
