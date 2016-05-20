O indicador mostra a diferença entre o preço de abertura da última barra e o preço de fechamento da barra anterior.

Esta versão do indicador é um adaptação do indicador Raznost (https://www.mql5.com/en/code/8375 ), onde as mudanças em suas indicações ocorrem somente após a ligação entre os períodos do gráfico, essa desvantagem é corrigida nesta versão.