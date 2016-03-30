Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Indikator Raznost2 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 881
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open-Kurs der Letzten Bar und dem Close-Kurs der vorangegangenen Bar.
Diese Version des Indikators ist eine Anpassung von dem Raznost (https://www.mql5.com/en/code/8375) Indikator, der die Veränderung seiner Werte nur angezeigt hat nachdem man zwischen Perioden hin und her geschaltet hat, was mit dieser Version und nicht mehr notwendig ist.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8421
Indikator of Support Line
Zeichnet eine Unterstützungslinie basierend auf den letzten zwei unteren fraktalen.Idicator of Resistance Line
Zeichnet eine Widerstandslinie basierend auf zwei oberen Fraktalen.