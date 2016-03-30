CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Indikator Raznost2 - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
881
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Raznost2.mq4 (2.29 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open-Kurs der Letzten Bar und dem Close-Kurs der vorangegangenen Bar.

Diese Version des Indikators ist eine Anpassung von dem Raznost (https://www.mql5.com/en/code/8375) Indikator, der die Veränderung seiner Werte nur angezeigt hat nachdem man zwischen Perioden hin und her geschaltet hat, was mit dieser Version und nicht mehr notwendig ist.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8421

Indikator of Support Line Indikator of Support Line

Zeichnet eine Unterstützungslinie basierend auf den letzten zwei unteren fraktalen.

Idicator of Resistance Line Idicator of Resistance Line

Zeichnet eine Widerstandslinie basierend auf zwei oberen Fraktalen.

Decema Decema

Indikator Decema.

iAvgVol iAvgVol

Average Volume indikator.