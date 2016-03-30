Dieser Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open-Kurs der Letzten Bar und dem Close-Kurs der vorangegangenen Bar.

Diese Version des Indikators ist eine Anpassung von dem Raznost (https://www.mql5.com/en/code/8375) Indikator, der die Veränderung seiner Werte nur angezeigt hat nachdem man zwischen Perioden hin und her geschaltet hat, was mit dieser Version und nicht mehr notwendig ist.