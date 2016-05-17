CodeBaseSecciones
Indicadores

Decema - indicador para MetaTrader 4

Es otra versión de la media móvil.

Parámetros de entrada:

extern   int      MA_Period                 =15;
extern   int      MA_Price                  =PRICE_CLOSE;

Decema

