Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Decema - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 913
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es otra versión de la media móvil.
Parámetros de entrada:
extern int MA_Period =15; extern int MA_Price =PRICE_CLOSE;
Decema
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8422
Indicador Raznost2
El indicador muestra la diferencia entre Open[0] y Close[1]Indicador de la línea de soporte
Construye la línea de soporte basándose en dos últimos fractales inferiores.