Индикатор разности цен открытия и закрытия - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5931
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор в виде гистограммы указывает на разности между ценами открытия и закрытия предыдущего бара с последующим, а также указывает на их направление.

