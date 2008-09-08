Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор разности цен открытия и закрытия - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор в виде гистограммы указывает на разности между ценами открытия и закрытия предыдущего бара с последующим, а также указывает на их направление.
