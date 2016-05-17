Mira cómo descargar robots gratis
iAvgVol - indicador para MetaTrader 4
Indicador Average Volume.
iAvgVol
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8423
Decema
Indicador Decema. Es otra versión de la media móvil.Indicador Raznost2
El indicador muestra la diferencia entre Open[0] y Close[1]
Cloq
El indicador muestra la hora de la sesión de trading.CCI_MA. EA a base de una aplicación particular de CCI y MA
Un buen algoritmo de trabajo del EA a base de CCI y su MA. Buenos resultados en el Probador de Estrategias. Se necesita la ayuda con la optimización, pruebas, y tal vez con la depuración del código.