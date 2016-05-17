CodeBaseSecciones
Indicadores

iAvgVol - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
iAvgVol.mq4 (2.67 KB) ver
Indicador Average Volume.


iAvgVol

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8423

