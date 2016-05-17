CodeBaseSecciones
Indicador de la línea de soporte - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
1223
(3)
LineFrakDown.mq4 (2.08 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Construye la línea de soporte basándose en dos últimos fractales inferiores.

Indicador de la línea de soporte

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8420

