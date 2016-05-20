Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador da Diferença Entre a Abetura e o Fechamento dos Preços - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 963
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador mostra a diferença entre a abertura e o fechamento dos preços da barra anterior, das últimas barras e também mostra sua direção.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8375
Indicador da Diferença Entre a Abertura do Preço da Última Barra e o Fechamento do Preço da Barra Anterior
O indicador mostra, no canto superior esquerdo da janela principal, a diferença entre a abertura de preço da barra de zero e o fechamento do preço da primeira barra em pontos.Scripts de Serviço para МТ4.
Um conjunto de scripts que são destinados à automação de algumas operações de rotina no terminal
CCI Woodies
Dois indicadores CCI com diferentes períodos na mesmo subjanela do indicador.Vegas
Indicador Vegas.