Indicador da Diferença Entre a Abetura e o Fechamento dos Preços - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
963
Avaliação:
(8)
Publicado:
Atualizado:
O indicador mostra a diferença entre a abertura e o fechamento dos preços da barra anterior, das últimas barras e também mostra sua direção.

Indicador da Diferença Entre a Abetura e o Fechamento dos Preços

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8375

