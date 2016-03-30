CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikator of Difference Between Open and Close Prices - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman
Ansichten:
905
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
003.mq4 (2.43 KB) ansehen
Der Indikator zeigt die Differenz zwischen Open und Close an und zudem die Richtung.

Indikator of Difference Between Open and Close Prices

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8375

