Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Indikator of Difference Between Open and Close Prices - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 905
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt die Differenz zwischen Open und Close an und zudem die Richtung.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8375
Multi TimeFrame MovingAverages
Show multi timeframe Moving Average on one chart.Der Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open-Kurs der letzten Bar und der dem Schlusskurs der vorangegangenen Bar an
Der Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open-Kurs der letzten Bar und der dem Schlusskurs der vorangegangenen Bar in Punkten in der linken oberen Ecke des Chartfensters an
CCI Woodies
Zwei CCI indicators mit unterschiedlichen Perioden in dem selben Indikator-Subwindow.Vegas
Indikator Vegas.