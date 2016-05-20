CodeBaseSeções
Indicadores

Oscilador de Porcentagem do Preço - indicador para MetaTrader 4

Grigori Minassian
Visualizações:
2262
Avaliação:
(5)
Publicado:
Um oscilador de porcentagem do preço permite realizar a comparação dos períodos de tempo, independentemente do preço.

Cálculo:
PPO = ( EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) ) / EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(PPO, 9)

Sinais:
1.Divergência Positiva/Negativa
2.A intersecção do indicador com a sua linha de sinal.
3.Uma condição sobrecomprada/sobrevendida


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8371

