Um oscilador de porcentagem do preço permite realizar a comparação dos períodos de tempo, independentemente do preço.

Cálculo:

PPO = ( EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) ) / EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(PPO, 9)

Sinais:

1.Divergência Positiva/Negativa

2.A intersecção do indicador com a sua linha de sinal.

3.Uma condição sobrecomprada/sobrevendida



