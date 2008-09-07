Скрипт для переинициализации всех индикаторов, прикрепленных к текущему окну.

Очень интересный индикатор. Выдает торговые сигналы!!! Уникальная система прогнозирования основана на плавающей средней скользящей!

Советник Straddle&Trail. В коде приводится глобачайшее обьяснение (на английском).

Индикатор в виде гистограммы указывает на разности между ценами открытия и закрытия.