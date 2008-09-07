CodeBaseРазделы
Процентный осциллятор цены. - индикатор для MetaTrader 4

Grigori Minassian
Просмотров:
6362
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Процентный осциллятор цены позволяет проводить сопоставления между периодами времени, независимо от цены.

Расчет:
PPO = ( EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) ) / EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(PPO, 9)

Сигналы:
1.Позитивная/Негативная дивергенция
2.Пересечение индикатора со своей сигнальной линией.
3.Состояния перекупленности/перепроданности


