Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Процентный осциллятор цены. - индикатор для MetaTrader 4
Процентный осциллятор цены позволяет проводить сопоставления между периодами времени, независимо от цены.
Расчет:
PPO = ( EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) ) / EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(PPO, 9)
Сигналы:
1.Позитивная/Негативная дивергенция
2.Пересечение индикатора со своей сигнальной линией.
3.Состояния перекупленности/перепроданности
