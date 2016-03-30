CodeBaseKategorien
Indikatoren

Percentage Oscillator of Price - Indikator für den MetaTrader 4

Grigori Minassian
Ansichten:
814
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
PPO.mq4 (3.13 KB)
Mit einem prozentualen Preis-Oszillator können Sie die Perioden (Zeit) unabhängig vom Preis Vergleichen.

Berechnung: PPO = ( EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) ) / EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(PPO, 9)

Signals:
1.Positive/Negative Divergenz
2.Das überschneiden des Indikators mit seiner Signallinie.
3.Der Status eines überkauften oder überverkauften Marktes


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8371

