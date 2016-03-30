und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Percentage Oscillator of Price - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 814
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Mit einem prozentualen Preis-Oszillator können Sie die Perioden (Zeit) unabhängig vom Preis Vergleichen.
Berechnung: PPO = ( EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) ) / EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(PPO, 9)
Signals:
1.Positive/Negative Divergenz
2.Das überschneiden des Indikators mit seiner Signallinie.
3.Der Status eines überkauften oder überverkauften Marktes
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8371
Ein Skript was die reinitialisierung aller Indikatoren im aktuellen Fenster bewirkt.Relax and GoToSleep
Ein sehr interessanter Indikator. Er liefert Handelssignale!!! Ein einzigartiges vorausschauendes System, welches auf einem schwebenden gleitenden Durchschnitt beruht!
Ein Set von Skripten für die Verwendung von routinemäßig ausgeführten Operationen im Terminal.Der Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open-Kurs der letzten Bar und der dem Schlusskurs der vorangegangenen Bar an
Der Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open-Kurs der letzten Bar und der dem Schlusskurs der vorangegangenen Bar in Punkten in der linken oberen Ecke des Chartfensters an