Mit einem prozentualen Preis-Oszillator können Sie die Perioden (Zeit) unabhängig vom Preis Vergleichen.

Berechnung: PPO = ( EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) ) / EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(PPO, 9)

Signals:

1.Positive/Negative Divergenz

2.Das überschneiden des Indikators mit seiner Signallinie.

3.Der Status eines überkauften oder überverkauften Marktes



