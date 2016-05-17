Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Relax & GoToSleep - ¡Un indicador muy interesante! - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 961
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Relax & GoToSleep - ¡Un indicador muy interesante! ¡Ofrece las señales comerciales!
Trabaja en M1.
¡El sistema único de previsión se basa en la media móvil flotante!
Es mejor activarlo al final del día laboral...
¡Atención!
Hay que comprobar las señales comerciales con otros indicadores también. ¡Utilícenlo sólo en las cuentas demo!
¡Suerte con el trading!
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8369
En realidad, la imagen muestra bien claro los principios de trabajo de este indicador para operar en el Forex.Elder Impulse System
Las barras negras significan flat, las barras azules y rojas reflejan la tendencia alcista y bajista, respectivamente.
Script para reinicializar todos los indicadores adjuntos a la ventana actual.Oscilador porcentual del precio.
El oscilador porcentual del precio permite comparar los períodos de tiempo independientemente del precio.