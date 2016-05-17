CodeBaseSecciones
Indicadores

Relax & GoToSleep - ¡Un indicador muy interesante! - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
961
Ranking:
(5)
Publicado:
Relax & GoToSleep - ¡Un indicador muy interesante! ¡Ofrece las señales comerciales!
Trabaja en M1.

¡El sistema único de previsión se basa en la media móvil flotante!

Es mejor activarlo al final del día laboral...


¡Atención!
Hay que comprobar las señales comerciales con otros indicadores también. ¡Utilícenlo sólo en las cuentas demo!



¡Suerte con el trading!

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8369

