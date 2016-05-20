CodeBaseSeções
Indicadores

Relax & GoToSleep - Indicador muito interessante!!! - indicador para MetaTrader 4

Um indicador muito interessante. Ele traz sinais de negociação!!!
Ele funciona no M1!

Um sistema único de previsão baseado numa média móvel flutuante!

É melhor se você anexá-lo no final do dia ...


Atenção!
Os sinais de negociação devem ser verificados com outros indicadores.
Use-o apenas nas suas contas de demonstração!



Boa sorte nas negociações!

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8369

