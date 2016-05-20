Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Relax & GoToSleep - Indicador muito interessante!!! - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 826
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Um indicador muito interessante. Ele traz sinais de negociação!!!
Ele funciona no M1!
Um sistema único de previsão baseado numa média móvel flutuante!
É melhor se você anexá-lo no final do dia ...
Atenção!
Os sinais de negociação devem ser verificados com outros indicadores.
Use-o apenas nas suas contas de demonstração!
Boa sorte nas negociações!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8369
