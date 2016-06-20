無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Relax & GoToSleep - 超面白い指標!!! - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1024
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
超面白いインディケータです。取引シグナルを出します!!!
1分足で機能します!
変動する移動平均をベースにしたユニックなシステムです!
平日の終わりにこれをつけてみてください。
注意:
フォールスシグナルをまだ考慮すれば良いので、他のインディケータにより追加的なフィルタリングを行わなければなりません。
デモ口座だけで取引しましょう!
がんばれ!
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8369
Elder Impulse System
黒い足はレンジ相場を示し、赤い足と青い足はそれぞれ上昇トレンドと下降トレンドを示します。Kwan
画像を見ればインディケータの内容がだれでもわかるはずです。
InitAllIndicators.mq4
強制的に現在チャート内の全てのインジケータを再初期化させるスクリプトです。Percentage Oscillator of Price
価格のパーセンテージオシレータは、相場にかかわらず期間の比較を行わせます。