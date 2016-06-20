コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Relax & GoToSleep - 超面白い指標!!! - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1024
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
超面白いインディケータです。取引シグナルを出します!!!
1分足で機能します!

変動する移動平均をベースにしたユニックなシステムです!

平日の終わりにこれをつけてみてください。


注意:
フォールスシグナルをまだ考慮すれば良いので、他のインディケータにより追加的なフィルタリングを行わなければなりません。
デモ口座だけで取引しましょう!



がんばれ!

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8369

