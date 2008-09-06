CodeBaseРазделы
Индикаторы

Relax & GoToSleep - Очень интересный индикатор !!! - индикатор для MetaTrader 4

Очень интересный индикатор. Выдает торговые сигналы!!!
Работает на M1 !

Уникальная система прогнозирования основана на плавающей средней скользящей!

Включите его лучше в конце рабочего дня...


Внимание!
Торговые сигналы нужно проверять и по другим индикаторам.
Использовать только на демо-счетах!



Удачного всем трейдинга!

