Relax & GoToSleep - Очень интересный индикатор !!! - индикатор для MetaTrader 4
- 10069
Очень интересный индикатор. Выдает торговые сигналы!!!
Работает на M1 !
Уникальная система прогнозирования основана на плавающей средней скользящей!
Включите его лучше в конце рабочего дня...
Внимание!
Торговые сигналы нужно проверять и по другим индикаторам.
Использовать только на демо-счетах!
Удачного всем трейдинга!
