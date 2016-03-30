und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Relax and GoToSleep - Indikator für den MetaTrader 4
808
Ein sehr interessanter Indikator. Er liefert Handelssignale!!! Er arbeitet mit der Timeframe M1!
Ein einzigartiges vorausschauendes System, welches auf einem schwebenden gleitenden Durchschnitt beruht!
Am besten starten Sie ihn am Ende eines Tages...
Achtung! Die handels-signale sollten mit anderen Indikatoren überprüft werden.
Verwenden Sie diesen nur auf Demokonten!
Ich wünsche allen ein fröhliches traden!
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8369
