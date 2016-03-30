CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Relax and GoToSleep - Indikator für den MetaTrader 4

[Eliminado] | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
808
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein sehr interessanter Indikator. Er liefert Handelssignale!!! Er arbeitet mit der Timeframe M1!

Ein einzigartiges vorausschauendes System, welches auf einem schwebenden gleitenden Durchschnitt beruht!
Am besten starten Sie ihn am Ende eines Tages...


Achtung! Die handels-signale sollten mit anderen Indikatoren überprüft werden.
Verwenden Sie diesen nur auf Demokonten!



Ich wünsche allen ein fröhliches traden!

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8369

Elder Impulse System Elder Impulse System

Indikator Elder Impulse System.

Kwan Kwan

Indikator Kwan.

InitAllIndicators.mq4 InitAllIndicators.mq4

Ein Skript was die reinitialisierung aller Indikatoren im aktuellen Fenster bewirkt.

Percentage Oscillator of Price Percentage Oscillator of Price

Mit einem prozentualen Preis-Oszillator können Sie die Perioden (Zeit) unabhängig vom Preis Vergleichen.