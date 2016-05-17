CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Kwan - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1051
Ranking:
(6)
Publicado:
Kwan.mq4 (3.41 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

En realidad, la imagen muestra bien claro los principios de trabajo de este indicador para operar en el Forex.

Parámetros de entrada:

extern int Count_Bars=1000;

Kwan

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8367

Elder Impulse System Elder Impulse System

Las barras negras significan flat, las barras azules y rojas reflejan la tendencia alcista y bajista, respectivamente.

Ticks Volume Indicator Ticks Volume Indicator

In the futures markets data on trade volumes a reported with a one day delay. To compensate for this, many analysts use the tick volume indicator (tick volume).

Relax &amp; GoToSleep - ¡Un indicador muy interesante! Relax &amp; GoToSleep - ¡Un indicador muy interesante!

Relax & GoToSleep - ¡Un indicador muy interesante! ¡Ofrece las señales comerciales! ¡El sistema único de previsión se basa en la media móvil flotante!

InitAllIndicators.mq4 InitAllIndicators.mq4

Script para reinicializar todos los indicadores adjuntos a la ventana actual.