代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Relax & GoToSleep - 非常有趣的指标 !!! - MetaTrader 4脚本

[Deleted] | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
9392
等级:
(5)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

非常有趣的指标，给出交易信号!!!
在 M1 时间图表中运行!

以移动平均为基础预测的仅有系统！


最好在快要结束一天的工作时开启...


注意!
交易信号需要通过其他指标检测。
仅限在模拟账户使用!



Удачного всем трейдинга!

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8369

指标 iCCI_M1+H1+D1 指标 iCCI_M1+H1+D1

在一个字窗口内创建三个不同时间周期线。

根据替克变化价格指标 根据替克变化价格指标

显示在新替克进入后，价格的变化。

ObjectSquare ObjectSquare

函数包括三种计算形式：矩形，椭圆或三角形。

MA Angle Tony MA Angle Tony

指标 MAAngleTony。