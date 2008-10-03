非常有趣的指标，给出交易信号!!!

在 M1 时间图表中运行!



以移动平均为基础预测的仅有系统！





最好在快要结束一天的工作时开启...





注意!

交易信号需要通过其他指标检测。

仅限在模拟账户使用!







Удачного всем трейдинга!



