非常有趣的指标，给出交易信号!!!
在 M1 时间图表中运行!
以移动平均为基础预测的仅有系统！
最好在快要结束一天的工作时开启...
注意!
交易信号需要通过其他指标检测。
仅限在模拟账户使用!
Удачного всем трейдинга!
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8369
