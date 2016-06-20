コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Gideon's_ATR - MetaTrader 4のためのインディケータ

相場のボラティリティを測るATR系インジケータのもう一つのバージョンです。

入力パラメータ：

extern int       atr_fast=5;
extern int       atr_slow=48;


gideons_atr

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8353

