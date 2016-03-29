CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Gideon's_ATR - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
685
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator Gideon's_ATR.

Eingabe Parameter:

extern int       atr_fast=5;
extern int       atr_slow=48;


gideons_atr

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8353

Coppock Coppock

Indikator Coppock. Der Indikator basiert auf drei gleitenden Durchschnitten mit vom Benutzer definierbaren Parameter.

Sgmar Sgmar

Indicator Sgmar.

Spyker Spyker

Indikator Spyker.

Dema Dema

Indikator Dema. Doppelt exponentieller gleitenden Durchschnitt.