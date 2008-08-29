CodeBaseРазделы
Индикаторы

Gideon's_ATR - индикатор для MetaTrader 4

Еще один вариант стандартного для рынка форекс индикатора - среднего истинного диапазона.

Входные параметры:

extern int       atr_fast=5;
extern int       atr_slow=48;


gideons_atr

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8353

