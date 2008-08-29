Смотри, как бесплатно скачать роботов
Gideon's_ATR - индикатор для MetaTrader 4
Опубликован:
Обновлен:
Еще один вариант стандартного для рынка форекс индикатора - среднего истинного диапазона.
Входные параметры:
extern int atr_fast=5; extern int atr_slow=48;
gideons_atr
