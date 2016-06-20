無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Sgmar - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータSgmar。
入力引数:
extern int Rsi=14; extern int Ma=8; extern int сbars=0;
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8351
