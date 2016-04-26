NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)

La esencia del indicador NRTR consiste en que siempre se encuentra en la distancia constante de los extremos del precio alcanzados: debajo del gráfico con las tendencias alcistas, y encima del gráfico con las tendencias bajistas. Aquí la idea es la siguiente: los pequeños movimientos correctivos contra la tendencia principal deben ignorarse, mientras que los movimientos contra la tendencia principal que superan un cierto nivel (el tamaño del filtro deslizable K) señalizan sobre el cambio de la dirección de la tendencia.

Para el cálculo de NRTR se utiliza el canal dinámico de precios. En los cálculos participan sólo los precios que entran en la tendencia actual y se excluyen los extremos correspondientes a la tendencia anterior. El indicador se encuentra siempre a la misma distancia (en este caso en términos porcentuales) de los extremos que los precios han alcanzado (por debajo del pico máximo para la tendencia alcista actual, por encima de la depresión mínima para la tendencia bajista actual).

Para las tendencias alcistas:

NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

Para las tendencias bajistas:

NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),



donde la primera parte de la expresión es el extremos máximi/mínimo del precio alcanzado desde el momento del último cruce del indicador por los precios, K es tamaño del filtro deslizable en por cientos al que el indicador se encuentra desde los extremos alcanzados.

Igual que cualquier otro enfoque simplificado al máximo, este indicador trabaja perfectamente en las secciones tendenciales del mercado, pero empieza a “tontear” en las no tendenciales.

Puede encontrar la información más detallada sobre las propiedades y variaciones de este indicador en el artículo de Konstantin Kopyrkin Indicador tendencial de la ruptura del canal de precios (“Trading moderno” № 4, 2001)."

