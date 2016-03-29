CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Sgmar - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
816
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
SGMAR.mq4 (2.86 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indicator Sgmar.

Input Parameters.

extern int    Rsi=14;
extern int    Ma=8;
extern int    сbars=0;


Sgmar

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8351

CloseOrd.mq4 CloseOrd.mq4

Er löscht Pending Orders oder offene Positionen gemäß Ihren Vorgaben Sie müssen das Skript auf eine Position ziehen. Das Skript wählt sich die nächstgelegene und löscht oder schließt sie.

NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)

The NRTR indicator lies below the chart at rising trends and lies above the chart at descending trends.

Coppock Coppock

Indikator Coppock. Der Indikator basiert auf drei gleitenden Durchschnitten mit vom Benutzer definierbaren Parameter.

Gideon's_ATR Gideon's_ATR

Indikator Gideon's_ATR.