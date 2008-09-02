CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Sgmar - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7009
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Sgmar.

Входные параметры.

extern int    Rsi=14;
extern int    Ma=8;
extern int    сbars=0;


Sgmar

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8351

Dema Dema

Индикатор Dema. Double exponential moving average - двойное экспоненциальное скользящее среднее.

ObjectSquare ObjectSquare

Функция для вычисления площади трьох обьектов: прямоуголника, элипса или треугольника.

TII_RLH TII_RLH

Индикатор TII_RLH.

Beginner Alert Beginner Alert

Индикатор BeginnerAlert. В коде сопровождается глубочайшее обьяснение.