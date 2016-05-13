Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Sgmar - indicador para MetaTrader 4
Indicador Sgmar.
Parâmetros de entrada.
extern int Rsi=14; extern int Ma=8; extern int сbars=0;
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8351
CloseOrd.mq4
Ele remove uma ordem pendente ou fecha uma ordem aberta, você precisa de deslocar o mouse para arrastar o script para ordem. O script irá escolher a mais próxima e fechá-la ou eliminá-la.NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)
O indicador NRTR situa-se sob o gráfico nas tendências ascendentes e sobre o gráfico nas tendências descendentes.
Coppock
Indicador Coppock. O indicador está construído em 3 movimentos com parâmetros definidos.Gideon's_ATR
Indicador Gideon's_ATR. Outra versão do indicador padrão para o mercado Forex, faxa verdadeira mínima.