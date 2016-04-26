Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Waddah Attar Super Support Resistance - indicador para MetaTrader 4
- 1560
Muestra más de 160 tipos de los niveles de soporte y resistencia.
Separa los niveles con los gradientes del color rojo y verde.
Es la traducción automática del árabe al ruso ( http://www.google.ru/language_tools?hl=ru ):
He confiado en los colores de rojo y verde con sus graduaciones de blanco hasta el último nivel de rojo y verde. La idea es simplemente confiar en la combinación de estos niveles y transformación en el color de diferente grado para mostrar estos niveles de forma realmente útil.
Finalmente, el porcentaje de los niveles combinados fuertes se puede controlar de modo que los débiles desaparecen.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8312
