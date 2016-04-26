He confiado en los colores de rojo y verde con sus graduaciones de blanco hasta el último nivel de rojo y verde. La idea es simplemente confiar en la combinación de estos niveles y transformación en el color de diferente grado para mostrar estos niveles de forma realmente útil.



Además, se utiliza la anchura del nivel más fuerte con el color más oscuro para facilitar la distinción entre estos niveles.





El aumento del color va de forma suave, pero según la fuerza del nivel.

Los niveles obtenidos son los siguientes: (con posibilidad del aumento en el futuro en caso de necesidad)



-- Niveles fuertes (Nivel Fuerte Waddah Attar) diariamente, semanalmente y mensualmente en grado igual hasta el nivel 63.



-- Niveles ocultos (Niveles Ocultos Waddah Attar), el nivel diario, semanal y mensual hasta el nivel 21.



-- La saturación de niveles diarios RSI (Nivel RSI Waddah Attar) y su número es 11.



Los niveles Albayevot diarios, semanales y mensuales con con subvenciones y resistencia para cada nivel, y el número final es de 33 niveles.



Los niveles Alcamrilla diarios, semanales y mensuales con con subvenciones y resistencia para cada nivel, y el número final es de 24 niveles.



-- Los niveles high y low diarios, semanales y mensuales, el número total de nivele es 9.



Como se ha dicho antes, se puede añadir nuevos niveles en caso de necesidad.



La exposición y el ocultamiento de cada juego de niveles puede controlarse por las características del propio índice.



También se puede controlar el grosor del paso a través del cual queremos seleccionar todos estos niveles.



También se puede controlar el campo superior e inferior a través de los cuales queremos ver estos niveles.



Puede mostrar el modo del control de estos niveles en cuanto al soporte o resistencia, según los precios actuales o de apertura.



En otras palabras, cualquier nivel de soporte se convierte en la resistencia cuando se rompe, y viceversa Su método de inspección puede ser controlado a través de AutoSupRes.





Finalmente, el porcentaje de los niveles combinados fuertes se puede controlar de modo que los débiles desaparecen.