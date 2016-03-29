Er zeigt mehr als 160 Unterstützungs- und Widerstandslinien an.

Die Linien sind entweder grün oder rot.

Hier ist, was ich in Arabisch schrieb.

Im Namen Gottes des Barmherzigen



Frieden und Gottes Gnade und Segen



Nach der Aussöhnung mit Allah konnte ich diesen Indikator programmieren, der mehr als 160 Unterstützungs und Widerstandsniveaus in einer schönen und gebündelten Weise zeigt, ohne zu kompliziert oder störend zu sein.



Ich wählte die Farben rot und grün mit schrittweisen Übergängen von weiß bis den letzten Grad von rot oder grün.



Die Idee ist einfach, diese Niveaus zu sammeln und sie in unterschiedlichen Farben zu gestalten, so dass sich diese Niveaus danach wirklich hervorragend und sehr nützlichem zeigen.



Ich beziehe auch die Niveauweite ein, je weiter desto dunkler die Farbe um so das Unterscheiden der Niveaustärken zu erleichtern.





Eine Farbveränderung deutet nicht nur auf eine Wertveränderung sondern auch auf eine Änderung der Stärke hin.

Die in Betracht zu ziehenden Niveaus sind: (mit der Möglichkeit der Erhöhung in der Zukunft, wenn erforderlich)



- Starke Niveaus (Waddah Attar Strong Level) täglich wöchentlich und monatlich mit seinen schrittweisen Übergängen sind das 63 Niveaus.



- Versteckte Niveaus (Waddah Attar Hidden Level) täglich, wöchentliches und monatliches Niveaus sind zusammen 21 Niveaus.



RSI Sättigung, tägliche Niveaus (Waddah Attar RSI Level) mit 11 an der Zahl.



Tages-, Wochen- und Monats-Pivots mit Unterstützungs und Widerstandslinien für jedes Niveau, das sind 33 Niveaus.



Die Tages-, Wochen- und Monats-Camarilla Levels mit Unterstützungs- und Widerstandslinien summieren sich auf 24 Niveaus.



- Die Tages-, Wochen- und Monats-Werte von High und Low mit ihren Durchschnitten kommen auf 9 Niveaus.



Wie schon gesagt, neue Niveaus können bei Bedarf ergänzt werden.



Jeder Gruppe von Niveaus kann durch die Eigenschaften des Indexes selbst angezeigt oder ausgeblendet werden.



Auch die Schrittweite, durch die wir die Niveaus mit einander vereinigen können, kann kontrolliert werden.



Auch die Art, wie die Niveaus sich zeigen, kann kontrolliert werden, die Unterstützungen oder Widerstände gemäß dem Tagespreis oder dem Tages Eröffnungskurs.



Anders ausgedrückt wandelt sich jedes Unterstützungsniveau in einen Widerstand, wenn es durchbrochen wurde und umgekehrt. Diese Betrachtungsweise kann durch AutoSupRes kontrolliert werden.



Schließlich kann der Prozentsatz, die starken, vereinigten Niveaus anzusehen, kontrolliert werden, so dass die schwachen Niveaus verschwinden.

