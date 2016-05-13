Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Waddah Attar Super Support Resistance - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1347
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Exibe mais de 160 tipos de níveis de apoio e resistência.
Ele divide os níveis por gradientes de cores vermelhas e verdes.
Esta é uma tradução da descrição a partir do árabe para o russo, feita pela máquina ( http://www.google.ru/language_tools?hl=ru ):
Tenho confiado nas cores de vermelho e verde com suas graduações de alvo até o último nível de vermelho e verde.
Finalmente, a porcentagem dos níveis combinados fortes pode-se controlar de modo que os fracos desaparecem.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8312
O conselheiro está testado para o par EUR/USD M15, utiliza Estocástico e RSIDSS Bressert, estocástica dupla suavizada (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert)
Indicador sobrecompra/sobrevenda
Nesta edição, examinaremos um sistema de negociação chamado Moving Average Position System, desenvolvido por Andrey, leitor do nosso fórum. A estratégia utiliza apenas um indicador e um sistema combinado de gerenciamento de capital.Operações de arquivo sem restrições
Assim, as funções de operações de arquivos usam-se na biblioteca de sistema kernel32.dll e importamo-la para o conselheiro. O código é dado abaixo.