Indicadores

Waddah Attar Super Support Resistance - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
Visualizações:
1347
Avaliação:
(13)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Exibe mais de 160 tipos de níveis de apoio e resistência.

Ele divide os níveis por gradientes de cores vermelhas e verdes.

Esta é uma tradução da descrição a partir do árabe para o russo, feita pela máquina ( http://www.google.ru/language_tools?hl=ru ):

Tenho confiado nas cores de vermelho e verde com suas graduações de alvo até o último nível de vermelho e verde.

A ideia é simplesmente confiar na combinação destes níveis e transformação na cor de diferente grau para mostrar estes níveis de forma realmente útil.

Ademais, utiliza-se a largura do nível mais forte com a cor mais escura para facilitar a distinção entre estes níveis.


O aumento da cor vai de forma suave, mas segundo a força do nível.
Os níveis obtidos são os seguintes: (com possibilidade do aumento no futuro em caso de necessidade)

-- Níveis fortes (Nível Forte Waddah Attar) diariamente, semanalmente e mensalmente em grau igual até o nível 63.

-- Níveis ocultos (Níveis Ocultos Waddah Attar), o nível diário, semanal e mensal até o nível 21.

-- A saturação de níveis diários RSI (Nível RSI Waddah Attar) e seu número é 11.

Os níveis Albayevot diários, semanais e mensais com subvenções e resistência para a cada nível, e o número final é de 33 níveis.

Os níveis Alcamrilla diários, semanais e mensais com com subvenções e resistência para a cada nível, e o número final

-- Os níveis high e low diários, semanais e mensais, o número total de nivele é 9.

Como se disse antes, ele pode acrescentar novos níveis em caso de necessidade.

A exposição e o ocultamento do cada conjunto de níveis pode ser controlado pelas características do próprio índice.

Também pode controlar a espessura do passo através do qual queremos selecionar todos estes níveis.

Também se pode controlar o campo superior e inferior através dos quais queremos ver estes níveis.

Pode mostrar o modo do controle destes níveis quanto ao suporte ou resistência, segundo os preços atuais ou de apertura

Em outras palavras, qualquer nível de suporte converte-se na resistência quando se rompe, e vice-versa. Seu método de inspeção pode ser controlado através de AutoSupRes.

Finalmente, a porcentagem dos níveis combinados fortes pode-se controlar de modo que os fracos desaparecem.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8312

