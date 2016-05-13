Tenho confiado nas cores de vermelho e verde com suas graduações de alvo até o último nível de vermelho e verde.



A ideia é simplesmente confiar na combinação destes níveis e transformação na cor de diferente grau para mostrar estes níveis de forma realmente útil.



Ademais, utiliza-se a largura do nível mais forte com a cor mais escura para facilitar a distinção entre estes níveis.





O aumento da cor vai de forma suave, mas segundo a força do nível.

Os níveis obtidos são os seguintes: (com possibilidade do aumento no futuro em caso de necessidade)



-- Níveis fortes (Nível Forte Waddah Attar) diariamente, semanalmente e mensalmente em grau igual até o nível 63.



-- Níveis ocultos (Níveis Ocultos Waddah Attar), o nível diário, semanal e mensal até o nível 21.



-- A saturação de níveis diários RSI (Nível RSI Waddah Attar) e seu número é 11.



Os níveis Albayevot diários, semanais e mensais com subvenções e resistência para a cada nível, e o número final é de 33 níveis.



Os níveis Alcamrilla diários, semanais e mensais com com subvenções e resistência para a cada nível, e o número final



-- Os níveis high e low diários, semanais e mensais, o número total de nivele é 9.



Como se disse antes, ele pode acrescentar novos níveis em caso de necessidade.



A exposição e o ocultamento do cada conjunto de níveis pode ser controlado pelas características do próprio índice.



Também pode controlar a espessura do passo através do qual queremos selecionar todos estes níveis.



Também se pode controlar o campo superior e inferior através dos quais queremos ver estes níveis.



Pode mostrar o modo do controle destes níveis quanto ao suporte ou resistência, segundo os preços atuais ou de apertura



Em outras palavras, qualquer nível de suporte converte-se na resistência quando se rompe, e vice-versa. Seu método de inspeção pode ser controlado através de AutoSupRes.





Finalmente, a porcentagem dos níveis combinados fortes pode-se controlar de modo que os fracos desaparecem.