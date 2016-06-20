私たちのファンページに参加してください
Waddah Attar Super Support Resistance - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 1086
160種類以上のサポート/レジスタンスレベルを表示します。
このレベルをそれぞれ赤の色合いと緑の色合いでハイライトします。
これは、サポート/レジスタンスレベルをそれぞれ赤の色合いと緑の色合いでハイライトします。
結局、強いレベルに対する隠れたレベルの割合を管理することができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8312
