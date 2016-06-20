コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Waddah Attar Super Support Resistance - MetaTrader 4のためのインディケータ

160種類以上のサポート/レジスタンスレベルを表示します。

このレベルをそれぞれ赤の色合いと緑の色合いでハイライトします。

詳細:

これは、サポート/レジスタンスレベルをそれぞれ赤の色合いと緑の色合いでハイライトします。

インディケータの内容は、深いテクニカル分析を行うために様々なサポート/レジスタンスレベルを組み合わせてこれを様々な色合いとして表すことにあります。

分かりやすくするために、レベルの幅が大きければ大きいほどレベルの色が濃くなるようにしました。


色の彩度はサポート/レジスタンスの強さによります。
考慮されるレベルは次の通りです。

-- 強いレベル：各日（週・月）ごとに63のステップを実行する;

-- 隠れたレベル：各日（週・月）ごとに21のステップを実行する

-- RSIの飽和のレベル

-- デイリーピボット、ウィークリーピボットとマンスリーピボットのレベル

-- 日ごと（週ごと・月ごと）のカマリラレベル

-- 日ごと（週ごと・月ごと）の高値と安値を示すレベル

前に述べたように、必要ならば、新規レベルを追加することができます。

各レベルごとの表示を有効または無効にすることができます。

また、ステップの値を変更することが可能です。

その上、表示範囲を設定すること、

またはレベル表示方法を変更することが可能になりました。

このように、あらゆるサポートが破られてレジスタンスになる可能性があります。またはその逆です。

結局、強いレベルに対する隠れたレベルの割合を管理することができます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8312

