Waddah Attar 超级支撑阻力 - MetaTrader 4脚本

Ahmad Waddah Attar | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
它为您显示超过 160 种类型的支撑和阻力级别。

它将级别按照红色和绿色的彩色梯度分类。

这是我的解释。

我能编写这个指标, 它能优美清楚地显示超过 160 个支撑和阻力位, 没有重叠或干扰。

我依靠红色和绿色的梯度, 从白色直到最后的红度色或绿度色度。

我们的想法很简单, 收集这些级别并将其转换成不同的色彩度, 之后显示这些级别, 这很了不起且非常有用。

我还按照水平宽度越强或宽度越大则颜色越深, 这便于区别这些水平之间的强度。


颜色增加不等于速率, 但根据强度级别。
级别已经考虑了: (根据需要在未来增加的可能性)

- 强级别 (Waddah Attar 强级别) 日线, 周线和月线渐进, 且等于 63 级别。

- 隐藏级别 (Waddah Attar 隐藏级别) 日线, 周线和月线级别, 且等于 21 级别。

RSI 饱和级别 (Waddah Attar RSI 级别) 且其数字是 11。

日线, 周线和月线轴线的支撑和阻力数字是 33。

日线, 周线和月线级别的支撑和阻力数字是 21。

- 日线, 周线和月线最高和最低级别以及均线数字是 9。

正如我们提到的, 新级别可以根据需要添加到最终的级别系统。

显示或隐藏各组级别可以通过索引本身的特性来控制。

我们也可控制这些级别的粗细, 以及它们的间隔。

我们也可应控制这些级别的上、下可视区域。

根据当前价格或是日线开盘价来控制这些级别的可视方式。

言外之意, 任何支撑级别突破之后即变为阻力位, 反之亦然。可视方式可以通过 AutoSupRes 来控制。

最后, 强组合级别的可视百分比也可控制, 使得弱级别消失。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8312

