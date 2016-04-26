CodeBaseSecciones
El EA ha sido construido en la combinación de RSI y Stohastic. En el gráfico se muestra uno de sus mejores trabajos, pero no siempre es así


y por alguna razón luego se para.


Strategy Tester Report
New_v6
Alpari-Demo (Build 217)

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 30 Minutos (M30) 2008.07.01 00:00 - 2008.08.07 23:30 (2008.07.01 - 2008.08.08)
Modelo Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
Parámetros Lots=1; MaximumRisk=0.8; DecreaseFactor=3; PeriodRSI=6;
Barras en el historial 2335 Ticks modelados 250834 Calidad de modelación 90.00%
Errores de divergencia de gráficos 92
Depósito inicial 200,00
Beneficio neto 1591,38 Beneficio bruto 1591,38 Pérdidas brutas 0,00
Factor del beneficio Beneficio esperado 397,84
Reducción absoluta 43,20 Reducción máxima 535.50 (35.19%) Reducción relativa 43.52% (134.40)
Total de transacciones 4 Posiciones cortas (% de ganadoras) 2 (100.00%) Posiciones largas (% de ganadoras) 2 (100.00%)
Transacciones ganadoras (% de todas) 4 (100.00%) Transacciones perdedoras (% de todas) 0 (0.00%)
La transacción máxima ganadora 728.45 perdedora 0,00
Transacción media ganadora 397,84 perdedora 0,00
Número máximo de ganancias consecutivas (beneficio) 4 (1591.38) pérdidas consecutivas (pérdida) 0 (0.00)
Máximo del beneficio consecutivo (número de ganancias) 1591.38 (4) de pérdidas consecutivas (número de pérdidas) 0.00 (0)
Media de ganancia consecutiva 4 pérdida consecutiva 0

Hora Tipo Orden Volumen Precio S / L T / P Beneficio Balance
1 2008.07.01 01:00 buy 1 0.16 1.5750 0.0000 0.0000
2 2008.07.02 22:00 close 1 0.16 1.5878 0.0000 0.0000 205.26 405.26
3 2008.07.03 01:00 sell 2 0.32 1.5876 0.0000 0.0000
4 2008.07.03 22:30 close 2 0.32 1.5698 0.0000 0.0000 569.60 974.86
5 2008.07.03 23:00 buy 3 0.78 1.5706 0.0000 0.0000
6 2008.07.04 10:00 close 3 0.78 1.5717 0.0000 0.0000 88.06 1062.93
7 2008.07.04 10:30 sell 4 0.85 1.5711 0.0000 0.0000
8 2008.07.07 10:00 close 4 0.85 1.5624 0.0000 0.0000 728.45 1791.38

