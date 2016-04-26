Mira cómo descargar robots gratis
Altarius_RSI&Stoh - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 699
- Ranking:
-
- Publicado:
El EA ha sido construido en la combinación de RSI y Stohastic. En el gráfico se muestra uno de sus mejores trabajos, pero no siempre es así
y por alguna razón luego se para.
Strategy Tester Report
New_v6
Alpari-Demo (Build 217)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|30 Minutos (M30) 2008.07.01 00:00 - 2008.08.07 23:30 (2008.07.01 - 2008.08.08)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
|Parámetros
|Lots=1; MaximumRisk=0.8; DecreaseFactor=3; PeriodRSI=6;
|Barras en el historial
|2335
|Ticks modelados
|250834
|Calidad de modelación
|90.00%
|Errores de divergencia de gráficos
|92
|Depósito inicial
|200,00
|Beneficio neto
|1591,38
|Beneficio bruto
|1591,38
|Pérdidas brutas
|0,00
|Factor del beneficio
|Beneficio esperado
|397,84
|Reducción absoluta
|43,20
|Reducción máxima
|535.50 (35.19%)
|Reducción relativa
|43.52% (134.40)
|Total de transacciones
|4
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|2 (100.00%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|2 (100.00%)
|Transacciones ganadoras (% de todas)
|4 (100.00%)
|Transacciones perdedoras (% de todas)
|0 (0.00%)
|La transacción máxima
|ganadora
|728.45
|perdedora
|0,00
|Transacción media
|ganadora
|397,84
|perdedora
|0,00
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio)
|4 (1591.38)
|pérdidas consecutivas (pérdida)
|0 (0.00)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|1591.38 (4)
|de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|0.00 (0)
|Media de
|ganancia consecutiva
|4
|pérdida consecutiva
|0
|№
|Hora
|Tipo
|Orden
|Volumen
|Precio
|S / L
|T / P
|Beneficio
|Balance
|1
|2008.07.01 01:00
|buy
|1
|0.16
|1.5750
|0.0000
|0.0000
|2
|2008.07.02 22:00
|close
|1
|0.16
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|205.26
|405.26
|3
|2008.07.03 01:00
|sell
|2
|0.32
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|4
|2008.07.03 22:30
|close
|2
|0.32
|1.5698
|0.0000
|0.0000
|569.60
|974.86
|5
|2008.07.03 23:00
|buy
|3
|0.78
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|6
|2008.07.04 10:00
|close
|3
|0.78
|1.5717
|0.0000
|0.0000
|88.06
|1062.93
|7
|2008.07.04 10:30
|sell
|4
|0.85
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|8
|2008.07.07 10:00
|close
|4
|0.85
|1.5624
|0.0000
|0.0000
|728.45
|1791.38
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8311
