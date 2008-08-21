Принята цвета красный и зеленый с белым степень до последней степени красным или зеленым цветом.



Идея просто полагаться на объединение этих уровнях и преобразованы в различной степени цвет, чтобы показать нам за эти уровни действительно ужасное и очень полезно.



Кроме того, принятых на нынешний уровень был выше, была выражена решительная цвета темной и более уязвимыми, а также для облегчения различия между этими уровнями.





Цвет не растет темпами, равными, но по прочности уровне.

Уровни, которые получили во внимание являются: (с возможностью увеличения в будущем по мере необходимости)



-- Сильные уровни (Waddah Аттар высокого уровня), ежедневно, еженедельно и ежемесячно с равной степени до 63 уровня.



-- Скрытые уровни (Waddah Аттар Скрытые Level) ежедневных, еженедельных и ежемесячных уровень равен 21.



-- Насыщенность уровнях ежедневно RSI (RSI Waddah Аттар Level) и номер 11.



-- Albayevot уровнях ежедневных и еженедельных и ежемесячных субсидий, при этом каждый уровень сопротивления и окончательное число 33 уровне.



-- Alcamrilla уровни ежедневных, еженедельных и ежемесячных субсидий, при этом каждый уровень сопротивления и окончательное число 24 уровне.



-- Уровни Гаити и Ло ежедневно, еженедельно и ежемесячно в среднем 9 и общее число уровней.



Как мы отмечали, что он может добавить новые уровни системы в конце по мере необходимости.



Может быть под контролем, показывая или сокрытия каждого набора уровнях на основе характеристик самого индекса.



Он может управлять толщиной Шаг за шагом мы хотим, чтобы через все эти уровни друг с другом.



Также могут контролировать верхние и нижние области, и мы хотим показать через эти уровни в ней.



Он может показать способ контролировать эти уровни Есть ли дата или сопротивления, как в текущих ценах или в день открытия.



Иными словами, любой уровень поддержки превращаются в сопротивление, когда нарушена, и наоборот. Может быть введены с помощью борьбы с характерным образом AutoSupRes.





Наконец, можно контролировать путем решительной указанием уровнях в сочетании со слабыми уровни исчезают.