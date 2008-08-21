Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Waddah Attar Super Support Resistance - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8201
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Показывает более 160 типов уровней поддержки и сопротивления.
Он разделяет уровни градиентами красного и зеленого цветов.
Это перевод описания с арабского языка на русский, сделанный машиной ( http://www.google.ru/language_tools?hl=ru ):
Принята цвета красный и зеленый с белым степень до последней степени красным или зеленым цветом.
Наконец, можно контролировать путем решительной указанием уровнях в сочетании со слабыми уровни исчезают.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8312
Простой советник использует в работе 2 индикатора AO и RAVI (прилагается). НЕ ОПТИМИЗИРОВАН! Неплохие результаты показывает на паре EUR/USD - H1.Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"
Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. Я рекомендую графики только с 15 минутным таймфреймом.