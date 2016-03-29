



Er ist leicht lesbar, wenn die Signallinie (Niveau 2) die Nulllinie kreuzt, sollten Sie sich auf eine Preisbewegung in der Richtung des Kreuzens vorbereiten, die Bildung einer Spitze oder eines Bodens signalisiert eine mögliche Umkehr oder Korrektur. Das Kreuzen und Muster des Histogramms (Niveau 1) sind Bestätigungs-Signale.



