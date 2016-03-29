CodeBaseKategorien
Indikatoren

MATWO - Indikator für den MetaTrader 4

Victor Chebotariov
Ansichten:
756
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
MATWO.mq4 (1.97 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance




Er ist leicht lesbar, wenn die Signallinie (Niveau 2) die Nulllinie kreuzt, sollten Sie sich auf eine Preisbewegung in der Richtung des Kreuzens vorbereiten, die Bildung einer Spitze oder eines Bodens signalisiert eine mögliche Umkehr oder Korrektur. Das Kreuzen und Muster des Histogramms (Niveau 1) sind Bestätigungs-Signale.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8307

