MATWO - индикатор для MetaTrader 4

Victor Chebotariov
Просмотров:
7519
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Вспомогательный индикатор, в основе которого лежат скользящие средние.

MATWO


Читать его довольно просто, если сигнальная линия (level 2) пересекает нулевую линию, следует готовиться к движению цены в направлении пересечения, образование вершины или дна говорит о возможном развороте или коррекции. Подобные пересечения и образования на гистограмме (level 1) являются подтверждающими сигналами.


