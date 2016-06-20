このインディケータは、インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。

MATWO



かなり読みやすいです。シグナルラインがゼロラインを交差する場合、価格が交差の方向に移動する傾向があります。天井や底の形成は可能なトレンド転換やトレンド修正を意味します。このようなパターンはヒストグラムにシグナルにより示されます。



