Indicadores

MATWO - indicador para MetaTrader 4

Victor Chebotariov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Indicador auxiliar baseado em médias móveis.

MATWO


Interpretá-lo é muito simples, se a linha de sinal (level 2) cruzar a linha zero, esperaremos um movimento de preços na direção do cruzamento, já a formação de pontos máximos ou mínimos sugere uma possível reversão ou correção. Tais cruzamentos e formações no gráfico de barras (level 1) são sinais de confirmação.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8307

