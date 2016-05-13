Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MATWO - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 990
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador auxiliar baseado em médias móveis.
MATWO
Interpretá-lo é muito simples, se a linha de sinal (level 2) cruzar a linha zero, esperaremos um movimento de preços na direção do cruzamento, já a formação de pontos máximos ou mínimos sugere uma possível reversão ou correção. Tais cruzamentos e formações no gráfico de barras (level 1) são sinais de confirmação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8307
MultiMA
Nesta versão, são mostrados até 3 MA para diferente timeframes Talvez seja útil para alguém. Insira o período МА em minutos em um timeframe pequeno. Por exemplo, se ma2_periode=15, será mostrada uma МА para o timeframe M15.Vector
O conselheiro funciona com 4 pares de moedas