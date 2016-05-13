CodeBaseSeções
Experts

ZigAndZag_V2 - expert para MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
Visualizações:
738
Avaliação:
(8)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5

A divulgação de rotina do conselheiro para o indicador ZigAndZag; ele ainda precisa do indicador, e, pode ser encontrado no codebase e no Fórum, bem como aqui. A discussão é lá também.

Foi adicionada uma função para multiplicidade de ordens, foi removido o fechamento forçado, isto é, funciona num sistema de viragem, há um tipo de martingal

toma sinais de abertura a partir do antigo timeframe

Esse é o balanço ao ser executado a partir do início do ano, com as configurações padrão no par GBPUSD TF=5 MIN

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8304

