ZigAndZag_V2 - expert para MetaTrader 4
A divulgação de rotina do conselheiro para o indicador ZigAndZag; ele ainda precisa do indicador, e, pode ser encontrado no codebase e no Fórum, bem como aqui. A discussão é lá também.
Foi adicionada uma função para multiplicidade de ordens, foi removido o fechamento forçado, isto é, funciona num sistema de viragem, há um tipo de martingal
toma sinais de abertura a partir do antigo timeframe
Esse é o balanço ao ser executado a partir do início do ano, com as configurações padrão no par GBPUSD TF=5 MIN
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8304
