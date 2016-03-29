请观看如何免费下载自动交易
一款正规发布的基于 ZigAndZag 指标的 EA。它依旧需要指标, 您可以在代码库里找到它, 在 论坛 和 在此 也有。有关讨论也在这里。
多订单功能已被加入; 强制平仓被移除, 即, 它能以反转系统工作, 这与马丁格尔有些类似, 它将从大时间帧里获取开单信号。
此处是采用标准参数 GBPUSD, TF=5 分钟, 从年初开始运行所获得的余额。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8304
OpenTime
本EA交易会使用户及时在市场上建仓, 买入, 卖出或者锁单. 它也可以在一定时间或者通过跟踪止损进行平仓.ytg_Parabolic_exp
本EA交易基于SAR指标. 用于延迟保证.
MultiHedg_1
本多币种EA交易能够使用户及时在市场上建仓, 买入或者卖出. 也可以设置在一定时间内平仓, 选择币种, 或者选择利润亏损的百分率来关平仓.MultiMA
显示 - 在此版本里 - 多达 3 条来自不同时间帧的均线。也许对于一些人有用。输入每条均线的期望周期时间帧, 以分钟为单位, 即, ma2_periode=15 将为您显示 M15 时间帧的均线。输入 ma2 计算周期