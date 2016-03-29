一款正规发布的基于 ZigAndZag 指标的 EA。它依旧需要指标, 您可以在代码库里找到它, 在 论坛 和 在此 也有。有关讨论也在这里。

多订单功能已被加入; 强制平仓被移除, 即, 它能以反转系统工作, 这与马丁格尔有些类似, 它将从大时间帧里获取开单信号。

此处是采用标准参数 GBPUSD, TF=5 分钟, 从年初开始运行所获得的余额。