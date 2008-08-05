Смотри, как бесплатно скачать роботов
ZigAndZag_V2 - эксперт для MetaTrader 4
Очередной релиз советника по индикатору ZigAndZag, индикатор ему по прежнему нужен, можно найти в коде базе и на Форуме, а так же здесь. Обсуждение там же.
Добавленна, функция множественности ордеров, убрано принудительное закрытие, т.е. работает по переворотной системе, есть некое подобие мартингейла
сигналы к открытию берет со старшего ТФ
Вот баланс при прогоне с начала года, со стандартными параметрами на паре GBPUSD TF=5 MIN
